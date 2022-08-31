Агент Дивеева рассказал о переговорах с «Наполи» и «Болоньей»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о переговорах с итальянскими клубами.

«Этим летом итальянские клуба интересовались Дивеевым, но на этапе переговоров все заканчивалось в силу того, что запрашиваемая сумма от ЦСКА и возможности итальянского клуба сильно расходились. Конкретно с «Болоньей» был предметный разговор, обсуждались их возможности, что они готовы сделать для перехода игрока. С «Наполи» же переговоры были приостановлены на более ранней стадии, но немного по другим причинам», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

Дивеев с 2019 года играет за ЦСКА. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл 7 матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.