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Силкин: «Футболисты «Динамо» слишком молоды, чтобы бороться с «Зенитом»

Силкин считает, что футболисты «Динамо» слишком молоды, чтобы бороться с «Зенитом»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, чего не хватило команде, чтобы до конца сезона навязать борьбу «Зениту» за чемпионство.

«Нужно понять, что на данный момент «Зенит» просто всех сильнее, он лучше всех укомплектован и стабильно проходит дистанцию. Еще важный момент в том, что бразильцы «Зенита» играют, но одеяло на себя не тянут. У «Динамо» тоже хорошие футболисты, но они еще молоды, чтобы бороться с «Зенитом». Для того чтобы решать высокие задачи, в каждой линии у тебя должен быть опытный футболист», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Также экс-тренер «Динамо» ответил на вопрос, как остановить гегемонию «Зенита».

«Всем командам, которые хотят бросить вызов «Зениту», нужно, чтобы они определились с позицией главного тренера, а самое главное — дали ему время поработать и выстроить команду. Нужно брать человека на два-три года, чтобы он сумел донести свои мысли до игроков. У «Зенита» с этим все в порядке, и поэтому он спокойно добивается побед в чемпионате», — добавил Силкин.

«Зенит» в 27-м туре РПЛ досрочно стал чемпионом России, обыграв на своем поле «Локомотив» (3:1). «Динамо» занимает второе место в РПЛ, набрав 52 очка. «Сочи» на третьей позиции — 49 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-futbolisty-dinamo-slishkom-molody-chtoby-borot-sya-s-zenitom/
Сергей Силкин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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