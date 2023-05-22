Камоцци призвал не придавать большого значения удалению Соболева и Роши в дерби

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на удаление Александра Соболева и Виллиана Роши в матче между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) в 28-м туре чемпионата РПЛ.

«Это дерби. Я бы не придавал этому большого значения», — сказал Камоцци «СЭ».

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил жест и также был удален с поля.

На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмущался поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.