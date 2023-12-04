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Сегодня, 21:59

В «Динамо» ответили на вопрос о целях клуба на сезон

Микеле Антонов
Корреспондент
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением об игре бело-голубых в матче с «Рубином» (1:0) 17-м туре РПЛ и рассказал о целях команды на сезон-2023/24.

— У нас есть важные три очка. Не все победы бывают фееричными и красивыми. Особенно важны такие победы на характере, на терпении. Очень довольны, движемся дальше. Ждём матча в Воронеже.

— С какими эмоциями воспринимаете предстоящий матч с «Факелом»?

— Нам нужно сыграть последнюю игру в году, для этого, очевидно, нужно проявить больше характера, чем наш соперник.

— У «Динамо» побед подряд. С чем вы связываете этот факт?

— Наш тренерский штаб все больше и больше понимает команду и ее возможности, также связываю нашу серию с тем, что у нас подобрался качественный состав для решения самых высоких задач.

— К какой цели движется «Динамо»?

— «Динамо» очень хочет завоевать трофеи как в РПЛ, так и в Кубке России.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России бело-голубые победили «Зенит» на своем поле со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в марте в Санкт-Петербурге.

Футбол
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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В «Оренбурге» поддержали решение провести матчи 18-го тура РПЛ по графику

Деменко оценил справедливость исхода матча между «Спартаком» и «Ахматом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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