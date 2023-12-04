В «Оренбурге» поддержали решение провести матчи 18-го тура РПЛ по графику

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о том, что 18-й тур чемпионата России по футболу не будет перенесен.

«Полностью поддерживаем решение провести матчи 18-го тура в срок. Дело в том, что «Оренбург» уже прибыл в Сочи, где и завершит первую часть чемпионата. Поверьте мне, тут достаточно тепло. Люди ходят в футболках. Только что общался со спортивным директором клуба Дмитрием Андреевым. Поэтому не вижу никакого смысла переносить нашу встречу. Мы ведь уже оплатили билеты и проживание. А вот там, где будут сильные морозы, пусть думают над переносом», — цитирует Еремякина RT.

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 17 туров.

В 18-м туре оренбуржцы на выезде встретятся с «Сочи». Матч пройдет 10 декабря и начнется в 16.30 по московскому времени.