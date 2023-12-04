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Сегодня, 22:02

Деменко оценил справедливость исхода матча между «Спартаком» и «Ахматом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился впечатлениями от матча московской команды с «Ахматом» в рамках 17-го тура РПЛ (1:2).

«Ахмат» заслуженно выиграл. У «Спартака» были моменты, и он мог отыграться. Но грозненцы стремились порадовать своих болельщиков и прервать долгую череду неудач. Конечно, они максимально готовились к встрече с москвичами. В том числе, и эмоционально. Игроки «Ахмата» очень хотели выиграть и подняться в турнирной таблице. Считаю, что исход матча закономерен», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

«Спартак» с 27 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 16 очков и 13-я позиция. В следующем туре красно-белые сыграют против «Крыльев Советов», а грозненцы встретятся с «Ростовом».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11360504-demenko-ocenil-spravedlivost-ishoda-matcha-spartaka-i-ahmata.html
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Виктор Мелехин

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