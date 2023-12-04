Деменко оценил справедливость исхода матча между «Спартаком» и «Ахматом»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился впечатлениями от матча московской команды с «Ахматом» в рамках 17-го тура РПЛ (1:2).

«Ахмат» заслуженно выиграл. У «Спартака» были моменты, и он мог отыграться. Но грозненцы стремились порадовать своих болельщиков и прервать долгую череду неудач. Конечно, они максимально готовились к встрече с москвичами. В том числе, и эмоционально. Игроки «Ахмата» очень хотели выиграть и подняться в турнирной таблице. Считаю, что исход матча закономерен», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

«Спартак» с 27 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 16 очков и 13-я позиция. В следующем туре красно-белые сыграют против «Крыльев Советов», а грозненцы встретятся с «Ростовом».