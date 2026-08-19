«В «Галатасарае» Батракову придется все время прессинговать, играть в стиле Мертенса». Экспертиза Керимова

Комментатор Okko Эльвин Керимов, один из главных экспертов по турецкой Суперлиге, разбирает переход Алексея Батракова в «Галатасарай» .

Турки сначала удивлялись: обещали Бруну Фернандеша, а привезли...

— Эльвин, ваша первая реакция, когда узнали о возможном переходе Батракова в «Галатасарай»?

- C интересом следил за новостями. Молодой талантливый игрок приглашается турецким грандом на проблемную позицию. Было любопытно. И в принципе логика в этом трансфере сразу просматривалась.

— Почему?

— Алексею подходит схема 4-2-3-1. Сможет играть на позиции «десятки». Уверен, у Батракова в Турции получится.

Думаю, сделка устроит всех. И он нужен «Галатасараю», и ему сейчас такой вызов необходим с Лигой чемпионов. И «Локомотиву» Алексей поможет финансово этим трансфером. Попадание в десятку.

— Что в Турции говорят об этом трансфере? Как коллеги оценивают потенциал российского полузащитника?

— Сейчас уже на YouTube миллион роликов, посвященных этому переходу. Турки, правда, называют его БатрАков, с ударением на «а» (улыбается).

Вообще, данный трансфер не выглядит для Турции, что называется, попсовым. Батракова не назовешь звездой мирового масштаба, футболистом, которого все знают. Так что поначалу в Турции его возможный приезд восприняли довольно настороженно. Мол, обещали приобрести Бруну Фернандеша из «МЮ», а привозят не пойми кого...

— А теперь?

— Скепсис очень быстро улетучился. Просто люди увидели нарезки с результативными действиями Батракова. Посмотрели на его статистику, на его возраст и одобрили подписание. Отдельные журналисты очень подробно проанализировали сильные качества россиянина, пишут про него, рассказывают, какой он крутой. Так что сейчас уже реакция позитивная. Многие понимают, что трансфер весьма перспективный.

— Кстати, некоторые СМИ по-прежнему отправляют Бруну Фернандеша в «Галатасарай».

— Я не сильно верю в этот трансфер. По крайней мере летом. У «МЮ» впереди Лига чемпионов, на португальца там, конечно, рассчитывают.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хороший трамплин для переезда в более статусную лигу

— «Галатасарай» заплатит за Батракова 25+4 миллиона евро. Не слишком ли дорогой для турок трансфер?

— Действительно, большой трансфер. «Галатасарай» редко выкладывал за игрока около 30 миллионов. Но нужно учитывать все составляющие: возраст (можно перепродать), проблемность позиции, качества Батракова.

Допустим, 21-летний сильный бразильский атакующий полузащитник с отличной статистикой в Турцию бы не поехал. Без шансов!

— Почему?

— Бразилец напрямую отправился бы в АПЛ, и «Галатасарай» просто не смог бы за него побороться.

А здесь с учетом всех российских реалий туркам представилась хорошая возможность взять такого интересного футболиста. Да, возможно, «Галатасарай» немного и переплатил, так как Батраков еще не выступал в Европе. Но турок подкупили возраст, игровые данные и статистика Алексея.

— При этом в России не все поняли Батракова. Мол, зачем уезжать в турецкий чемпионат, который сопоставим по уровню с РПЛ?

— Уровень игроков в турецкой Суперлиге, конечно, повыше, чем в РПЛ. Но вот что касается тренерской мысли, организации игры, тактической дисциплины, я бы тут был более сдержан в оценках.

Несмотря на то, что звезд в чемпионате Турции много, уровень национального первенства остается довольно средним. Ничего за последние годы существенно не поменялось.

— Вот как?

— Да. Проблем в чемпионате хватает. Деньги на покупку игроков тратятся очень большие, а результаты в еврокубках, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Совершенно не тот выхлоп.

Да, в прошлом сезоне «Галатасарай» впервые за долгое время вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Достижение, конечно — никто не спорит. Но, извините меня, с учетом ваших трат и состава вы так должны выступать каждый год, а не по большим праздникам.

В турецкой лиге очень мало игрового времени, зато много пауз. Возрастные футболисты. Многие тренерские кадры вызывают вопросы. Ходят, что называется, по кругу.

— То есть отчасти разделяете скепсис тех, кто не понял выбора Батракова?

— Где-то я понимаю тех, кто сейчас удивлен: «Писали про «ПСЖ», а в итоге оказался в Турции...» Но! Если рассматривать ситуацию со всех сторон, «Галатасарай» является для Батракова очень интересным вариантом.

Есть Лига чемпионов. Есть сильные одноклубники. Ты можешь проявить себя и в чемпионате Турции, и в ЛЧ, обратить на себя внимание и перебраться уже в другую, более статусную лигу. Так что как трамплин «Галатасарай» для россиянина — вполне хорошая история.

— Для понимания: нынешний «Зенит» был бы в тройке призеров чемпионата Турции?

— Думаю, да. Если взять прошлый сезон, то, пожалуй, питерцы оказались бы в итоговой тройке. Поборолись бы за нее. Третье место занял «Трабзонспор». И я не считаю, что он сильнее «Зенита». Это команды примерно одного уровня

— А «Галатасарай»?

— По составу, пожалуй, посильнее, чем «Зенит». Хотя сейчас есть проблемы. Турецкому чемпиону нужно сделать немало трансферов, доукомплектоваться.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Готов ли Батраков к давлению трибун?

— Главные конкуренты Батракова на позиции «десятки» — 26-летний турок Акгюн и 27-летний бразилец Сара?

— Понимаете, в чем дело: в мае 2025 года ушел Мертенс. С тех пор позицию «десятки» на постоянной основе никто не закрыл.

Сара — это «восьмерка», которую периодически двигают чуть выше.

— А Акгюн?

— По своему профилю Юнус больше подходит на роль десятого номера, чем бразилец. Но ему все-таки удобнее действовать на месте вингера, смещаться с фланга в центр. Поэтому «Галатасараю» и потребовался Батраков. Алексей точно берется как игрок основы. С учетом трансферной стоимости, зарплаты, настойчивости турок. Но, конечно, никто ему место в старте не подарит. Надо будет доказывать!

— Докажет?

— В РПЛ Батраков отыграл уже четыре матча, набрал определенную форму. Он в игровом тонусе. Наверное, в первом матче за новую команду россиянин в основе не выйдет, а во втором, вполне допускаю, что окажется в старте. А дальше все зависит только от него.

Не стоит забывать, что Акгюн — воспитанник «Галатасарая», его любят болельщики. Конечно, он это место «десятки» так просто не отдаст.

На флангах же действуют Йылмаз и Сане. Так что приход Алексея грозит Акгюну запасом.

Батракову однозначно нужно включаться с первой же игры. Давление в Турции просто неимоверное! Фанаты сегодня тебя любят, а завтра уже ненавидят. Главное — на это не обращать внимания и сразу делать разницу на поле.

— Ментально Батраков может оказаться не готов к такому прессингу с трибун?

- Среда действительно, что называется, токсичная, с агрессивными болельщиками. В удачный день они за тебя умрут, а как только ты оступишься... В первом туре «Галатасарай» сыграл вничью с «Чорумом» (2:2). Так футболистов освистали!

Я лично с Батраковым не знаком. Но по тому, что вижу, складывается ощущение, что он не зависит от мнения фанатов. Алексей просто качественно делает свою работу, от которой получает удовольствие. Он мне не кажется человеком, которого легко вывести из психологического равновесия.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новый Мертенс?

— При своих неординарных футбольных качествах вам не кажется, что Батраков еще не до конца окреп физически, не выглядит ли он пока щуплым? Не повторится ли история Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»?

— Здесь скорее нужно сказать о другом. О стиле игры команды, о требованиях главного тренера Окана Бурука.

В «Галатасарае» все строится на прессинге и контрпрессинге, атлетизме.

Окан эксплуатирует физическое превосходство своих подопечных. Интенсивность, беготня, постоянное давление. Тренер может использовать и схему 4-4-2. Тогда Батраков будет играть второго форварда, вместе с Осимхеном все время давить на защитников. Нужно быть готовым к большому числу единоборств. Выключаться из игры в таком футболе нельзя!

Ведь почему «Галатасарай» не продлил контракт с Икарди?

— Почему?

— Так он не участвовал в прессинге. Большинство моментов команда создает после прессинга и контратак. В позиционных атаках «Галатасарай» не слишком хорош.

— То есть Батракову не предоставят на поле такой свободы, какая у него была в «Локо»?

— Почему? Как раз в позиционных атаках, где команда последние годы испытывает проблемы, и пригодится его нестандартное мышление.

Окан, думаю, скажет россиянину: в таких ситуациях решай сам, как играть. Мертенс, между прочим, так и делал. Он был сам себе тренером на поле. Получал мяч между линиями, завязывал комбинации. Здесь уже все зависит от фантазии Батракова.

В общем, от него ждут, что он будет действовать плюс-минус в стиле Мертенса. С одной стороны, много прессинговать, с другой — придумывать интересные ходы в позиционках. В творчестве его ограничивать никто не собирается.