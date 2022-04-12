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Убыток «Зенита» сократился на 83 процента в 2021 году

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Малком (слева) и Клаудиньо (справа).
Фото ФК «Зенит»

Убыток футбольного клуба «Зенит» в 2021 году сократился на 83 процента и составил 401,35 миллиона рублей, сообщает «РБ Спорт».

Выручка клуба за год выросла на 6,6 процента и составила 12,6 миллиарда рублей. Прочие доходы составили 4,8 миллиарда рублей.

Управленческие расходы «Зенита» по итогам прошлого года выросли на 4,3 процента и составили 1,04 миллиарда рублей. Расходы на оплату труда снизились на 1,4 процента — до 9,1 миллиарда рублей. Прочие расходы клуба снизились на 73 процента — до 1,2 миллиарда рублей.

Также из отчетности «Зенита» за прошлый год следует, что собственники вложили в клуб 718,2 миллиона рублей — в два раза больше, чем в 2020 году.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 52 очками в 24 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/uby-tok-futbol-nogo-kluba-zenit-sokratilsya-na-83-v-2021-godu-do-401-3-mln-rublej/
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