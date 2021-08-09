Жоаузинью выступил в качестве переводчика для новичка «Сочи» Родригу
21:38
«Сочи» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:0 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Лучшим игроком матча был признан защитник сочинцев Родригу. Когда он пришел на послематчевое интервью, то в качестве переводчика у него выступил партнер по команде Жоаузинью.
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