Жоаузинью выступил в качестве переводчика для новичка «Сочи» Родригу

«Сочи» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:0 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Лучшим игроком матча был признан защитник сочинцев Родригу. Когда он пришел на послематчевое интервью, то в качестве переводчика у него выступил партнер по команде Жоаузинью.