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ЦСКА дозаявил защитника Бруно Фукса на сезон

12:22
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ЦСКА дозаявил на сезон бразильского защитника Бруно Фукса, информирует официальный сайт РПЛ.

Фукс был в заявке сборной Бразилии на Олимпиаду, но так и не провел в Токио ни одного матча. Футболист перешел в ЦСКА летом 2020 года и принял участие в одном матче команды против «Ахмата», в котором провел на поле 12 минут. Фукс не принимал участия в официальных матчах с 30 августа 2020 года.

В финале Игр Бразилия обыграла команду Испании (2:1) и завоевала золотые медали турнира.

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