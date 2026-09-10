FootMercato: Головин останется в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не покинет клуб как минимум до зимы, утверждает FootMercato. Ранее сообщалось, что в трансфере Головина заинтересованы «Спартак» и «Зенит»

По информации источника, если ничего не изменится в последний момент, 30-летний россиянин не сменит клуб в ближайшее время. Головин получил предложения, которые по условиям были сопоставимы с зарплатой, которую он получает в «Монако». В результате он решил не менять клуб.

Кроме того, свою роль сыграл успешный старт сезона — «Монако» одержал три победы в трех турах французской Лиги 1, а сам Головин забил один гол и сделал две результативные передачи во всех турнирах.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Его контракт с монегасками рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.