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Сегодня, 18:30

Тюкавин вышел на седьмое место по голам в истории «Динамо» в чемпионатах России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отличился голом в матче против «Оренбурга» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

22-летний Тюкавин — седьмой бомбардир «Динамо» в чемпионатах России. В матче против «Оренбурга» форвард забил свой 30-й гол и обошел Андрея Кобелева. Неподалеку от Константина располагаются Игорь Семшов и Дмитрий Черышев, а вот до рекордсмена — Олега Терехина — аж 37 голов.

Лучшие бомбардиры «Динамо» в чемпионатах России:

Игрок

Гражданство

Годы в команде

Матчи

Голы

Олег Терехин

Россия

1995-1999

146

67

Кевин Кураньи

Германия

2010-2015

123

50

Игорь Симутенков

Россия

1992-1994

85

41

Александр Кокорин

Россия

2008-2015

171

41

Дмитрий Черышев

Россия

1993-1996

104

37

Игорь Семшов

Россия

2006-2008, 2010-2013

167

36

Константин Тюкавин

Россия

2020-н.в.

98

30

Андрей Кобелев

Россия

1992, 1995-1998, 2002

128

29

Дмитрий Булыкин

Россия

2001-2006

119

26

Максим Ромащенков

Белоруссия

1997-2000, 2004-2006

124

24

Андрей Воронин

Украина

2010-2012, 2013-2014

80

22

Даниил Фомин

Россия

2020-н.в.

106

22

Федор Смолов

Россия

2007-2014, 2022-н.в.

119

22

Ролан Гусев

Россия

1996-2001

127

22

Дерлей

Бразилия

2005-2006

41

20
Андрей Кобелев (футбол)
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Константин Тюкавин
1
2
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Кобелев назвал игру «Динамо» неоднозначной: «Должны были забивать третий мяч и спокойно доводить матч до победы»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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