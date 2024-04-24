Роман Шишкин: «Спартак» окрылен, ЦСКА колошматит, но в дерби возможно все"

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча красно-белых с ЦСКА.

«Всегда говорил и повторяю: не важно, в каком состоянии команды подходят к этому дерби, — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина. — Мы видим, что сейчас ЦСКА немного колошматит, хотя армейцы, пожалуй, самая организованная и стабильная команда в нашем чемпионате. Но со всеми иногда случается такое, как с ЦСКА в матче с «Ахматом», я имею в виду ситуацию с удалениями. А что касается «Спартака», то, наверное, никто не ожидал такого результат в игре с «Ростовом». Понятно, там было много ошибок со стороны вратаря и защитников ростовчан, но красно-белые, я считаю, победили заслуженно. Все же заставить соперника ошибиться — это тоже элемент игры».

Экс-футболист предположил, что в матче будет много голов.

«Будет большой матч, и практически невозможно спрогнозировать, с каким результатом он закончится. «Спартак» сейчас окрыленный, с новым тренером, ничего особо не давит, атмосфера в команде наверняка поменялась, пошли победы. То есть точно есть эмоциональный подъем. Хотя в дерби все может сложиться по-разному. Но в любом случае жду красивой игры с обилием голов», — добавил Шишкин.

Игра перенесенного 21-го тура РПЛ состоится в четверг, 25 апреля.