Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:39

Роман Шишкин: «Спартак» окрылен, ЦСКА колошматит, но в дерби возможно все"

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча красно-белых с ЦСКА.

«Всегда говорил и повторяю: не важно, в каком состоянии команды подходят к этому дерби, — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина. — Мы видим, что сейчас ЦСКА немного колошматит, хотя армейцы, пожалуй, самая организованная и стабильная команда в нашем чемпионате. Но со всеми иногда случается такое, как с ЦСКА в матче с «Ахматом», я имею в виду ситуацию с удалениями. А что касается «Спартака», то, наверное, никто не ожидал такого результат в игре с «Ростовом». Понятно, там было много ошибок со стороны вратаря и защитников ростовчан, но красно-белые, я считаю, победили заслуженно. Все же заставить соперника ошибиться — это тоже элемент игры».

Экс-футболист предположил, что в матче будет много голов.

«Будет большой матч, и практически невозможно спрогнозировать, с каким результатом он закончится. «Спартак» сейчас окрыленный, с новым тренером, ничего особо не давит, атмосфера в команде наверняка поменялась, пошли победы. То есть точно есть эмоциональный подъем. Хотя в дерби все может сложиться по-разному. Но в любом случае жду красивой игры с обилием голов», — добавил Шишкин.

Игра перенесенного 21-го тура РПЛ состоится в четверг, 25 апреля.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Роман Шишкин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Читайте также
Ислам Махачев проведет следующий бой в UFC 1 июня
Никотин могут приравнять к допингу в спорте
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Овечкин накосячил в большинстве, Ничушкин снова забил, а у Боба – сейв века! Что произошло в Кубке Стэнли 24 апреля
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
«Пари НН» — «Локомотив»: хозяева выигрывают после первого тайма
Агент Тюкавина: «Костя ни на кого не обращает внимания. Итоги подведем, когда закончится сезон»
«Пари НН» — «Локомотив»: Калинский реализовал пенальти и вывел хозяев вперед
«Локомотив» в Нижнем Новгороде, матчи «Зенита» и «Краснодара», «Динамо» победило «Оренбург». Онлайн-трансляция дня РПЛ
Кобелев назвал игру «Динамо» неоднозначной: «Должны были забивать третий мяч и спокойно доводить матч до победы»
«Динамо» в Оренбурге: мастерство и много везения. Тюкавин догнал Кордобу и опередил Кассьерру
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тюкавин вышел на седьмое место по голам в истории «Динамо» в чемпионатах России

«Пари НН» — «Локомотив»: Калинский реализовал пенальти и вывел хозяев вперед
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости