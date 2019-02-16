17:22 | Футбол — РПЛ

"Тренера слышно редко". Новосельцев ответил на глупые вопросы о футболе

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Защитник "Ростова" Иван Новосельцев заявил, что во время матчей футболисты редко слышат подсказки главного тренера. 27-летний россиянин добавил, что игроки не попадают в пустые ворота с близкого расстояния из-за стечения обстоятельств. 

- Тренера слышно, но не всегда. Редко слышно. Тренеру приходится подзывать ближайшего игрока и через него передавить информацию, - сказал Новосельцев в интервью клубной пресс-службе. - Почему не попадают с метра в пустые ворота? Это стечение обстоятельств, не совпадают звезды в этот день. Мяч может лететь нормально и подскочить. Ты подставляешь ногу, а мяч меняет направление. И получается удар мимо. К сожалению, так бывает.


Напомним, Новосельцев перешел в "Ростов" 29 января 2019 года на правах аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Первую половину чемпионата он провел в "Анжи", за который сыграл 12 матчей и забил 1 гол.

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