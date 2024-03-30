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Сегодня, 21:39

Рианчо отреагировал на слова Абаскаля о том, что состав «Спартака» на матчи ему подсказывает бог

Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением по поводу высказывания действующего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

Перед матчем с «Уралом» в 22-м туре РПЛ Абаскаль заявил: «Стартовый состав «Спартака» подсказывает мне бог. Как он решает, мы делаем то же самое».

«Не знаю, есть ли у Абаскаля доступ к богу. Если это так, то ему очень повезло», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Встреча команд завершилась со счетом 0:0.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-esli-u-abaskalya-est-dostup-k-bogu-to-emu-ochen-povezlo/
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Виктор Александров

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