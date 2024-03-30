Рианчо отреагировал на слова Абаскаля о том, что состав «Спартака» на матчи ему подсказывает бог

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением по поводу высказывания действующего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

Перед матчем с «Уралом» в 22-м туре РПЛ Абаскаль заявил: «Стартовый состав «Спартака» подсказывает мне бог. Как он решает, мы делаем то же самое».

«Не знаю, есть ли у Абаскаля доступ к богу. Если это так, то ему очень повезло», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».