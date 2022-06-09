Бывший тренер Хлусевича рассказал, как полузащитник переехал из Крыма

Тренер «Енисея» Вадим Гаранин рассказал, как полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич переехал из Крыма. По словам специалиста, он боялся, что у 21-летнего россиянина будет мало игрового времени.

«На просмотр пришел парень 2001 года рождения, — приводит слова Гаранина «Чемпионат». — Я очень боялся его брать, беспокоился, что у него будет мало игрового времени. У нас-то были игроки 2000, 1999 и 1998 годов рождения. Мы пообщались с родителями Даниила, я переговорил с его тренером из Крыма, и он убедил: «Поверьте, ему нужно просто окунуться и привыкнуть к партнерам».

Также тренер рассказал о прогрессе полузащитника в начале карьеры.

«Даниил приехал к нам в конце года. После новогоднего отпуска мы вышли и началась зимняя подготовка. Хлусевич то играл, то нет. А летом поехали на сборы, и он там как дал. Бух! Полгода — и его забрали в первую команду. И это было заслуженно, а не потому, что нужно было показательно взять кого-то из молодых», — сказал он.

В прошедшем сезоне Хлусевич забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.