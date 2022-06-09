Тимофеев: «Когда у Глушакова и Карреры начались напряги, это чувствовалось»

Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев рассказал о конфликте бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры и полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

В сентябре 2018 года Каррера отстранил Глушакова от тренировок с основным составом и перевел его в молодежную команду.

«Когда у Глушакова и Карреры начались напряги, это чувствовалось, — приводит слова Тимофеева Sport24. — Они стали меньше общаться. Глушаков по-другому стал реагировать на замечания Карреры. Но повторюсь, даже с этим мы заняли третье место. Валить все на Дениса — неправильно. Игра не строится на одном человеке».

Полузащитник ответил на вопрос о том, чувствовалось ли во время конфликта, что команда разделилась на два лагеря.

«Коллектив любого футбольного клуба разбит на несколько частей. В «Спартаке» было так: русские, иностранцы и молодые. И то, молодые больше с русскими общались. Нет клуба, в котором полностью единый коллектив», — сказал он.

Тимофеев был игроком московского клуба с 2013 по 2021 год. Полузащитник в сезоне-2019/20 был в аренде в «Крыльях Советов», а в сезоне-2020/21 — в «Ахмате». 31 июля 2021 года 28-летний россиянин подписал с грозненским клубом контракт на три года.