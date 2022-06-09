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Тимофеев: «Когда у Глушакова и Карреры начались напряги, это чувствовалось»

Бывший полузащитник «Спартака» Тимофеевы рассказал о конфликте Карреры и Глушакова
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев рассказал о конфликте бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры и полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

В сентябре 2018 года Каррера отстранил Глушакова от тренировок с основным составом и перевел его в молодежную команду.

«Когда у Глушакова и Карреры начались напряги, это чувствовалось, — приводит слова Тимофеева Sport24. — Они стали меньше общаться. Глушаков по-другому стал реагировать на замечания Карреры. Но повторюсь, даже с этим мы заняли третье место. Валить все на Дениса — неправильно. Игра не строится на одном человеке».

Полузащитник ответил на вопрос о том, чувствовалось ли во время конфликта, что команда разделилась на два лагеря.

«Коллектив любого футбольного клуба разбит на несколько частей. В «Спартаке» было так: русские, иностранцы и молодые. И то, молодые больше с русскими общались. Нет клуба, в котором полностью единый коллектив», — сказал он.

Тимофеев был игроком московского клуба с 2013 по 2021 год. Полузащитник в сезоне-2019/20 был в аренде в «Крыльях Советов», а в сезоне-2020/21 — в «Ахмате». 31 июля 2021 года 28-летний россиянин подписал с грозненским клубом контракт на три года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-09-timofeyev-kogda-u-glushakova-i-karrery-nachalis-napryagi-eto-chuvstvovalos-denis-inache-reagiroval-na-zamechaniya
Артем Тимофеев
Денис Глушаков
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Массимо Каррера
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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