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Личка оценил слова Зидана о тренерской работе: «Не сказал бы, что у футболистов эго выше команды»

Зарина Халимхонова
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в комментарии для «СЭ» оценил слова французского специалиста Зинедина Зидана о тренерской работе.

— Зидан говорил о тренерской работе: «Чем крупнее клуб, тем больше эго в раздевалке, приходится с этим справляться». Столкнулись ли вы с такой проблемой при переходе из «Оренбурга» в «Динамо»?
— Понятно, что в раздевалке была другая атмосфера, не все футболисты начинают играть в стартовом составе. Но должен сказать, что мы между собой разговариваем об этом. Не могу сказать на сегодняшний день, что у кого-то из футболистов эго выше команды. В раздевалке нормальная атмосфера, — сказал Личка «СЭ».

46-летний Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. Контракт чеха с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2024 года.

Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 23 матчах.

Зинедин Зидан
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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