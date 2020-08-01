«Только порадовался за человека». Евсеев рассказал, как отреагировал на уход Газизова в «Спартак»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как отреагировал на уход спортивного директора Шамиля Газизова в «Спартак».

— У меня еще год контракта с «Уфой». Кто-то будет уходить — значит надо искать новых игроков, — рассказал Евсеев в интервью в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер». — Куда мне деваться? Писать заявление?

Я не сторонник того, чтобы кого-то оставлять. Особенно, если человек не хочет.

После игры с «Ростовом» в раздевалке Газизов сказал всей команде, что он уходит. Тогда и узнал. До этого не знал.

Шок? Я только порадовался. Человек заслужил своим трудом приглашение в «Спартак». Я играл там, так что знаю, что это значит.

Посоветовать ему ничего не успел. Большой груз. Много будет разговоров каждый день. Пресс будет.