Тимур Жамалетдинов: "Я не расстроился, когда Игнашевич и братья Березуцкие завершили карьеру"

Нападающий "Леха" Тимур Жамалетдинов рассказал о своих отношениях с бывшими лидерами ЦСКА Сергеем Игнашевичем и братьями Березуцкими. Форвард перешел в польскую команду зимой, подписав арендное соглашение до конца сезона.

- Это специфичные люди. У них от всех были высокие требования. Вне зависимости от того, насколько ты молодой и какой у тебя опыт, - приводит Przegląd Sportowy слова Жамалетдинова. - Сыграешь один раз не так, и они будут очень строги.

Бывало, что тренер относился к этому с пониманием, но были и проблемы. Они все время ждали от тебя безупречного результата. Когда они закончили карьеру, я не расстроился.