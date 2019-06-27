17:38 | Футбол — РПЛ

Тикнизян, Марадишвили и Нисимура в стартовом составе ЦСКА на матч с "Краснодаром"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Кубка Париматч Премьер против "Краснодара".

ЦСКА: Акинфеев - Набабкин, Васин, Магнуссон, Тикнизян - Марадишвили - Ефремов, Обляков, Бийол, Нисимура - Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Шарлия, Кучаев, Аванесян, Янов, Востриков, Н'Диайе.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

 

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Краснодар - ЦСКА

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019/

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