Чернов, Марадишвили и Нисимура в стартовом составе ЦСКА на матч с "Краснодаром"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Кубка Париматч Премьер против "Краснодара".

Наш состав на #КраснодарЦСКА! Четыре воспитанника академии в старте, пятеро в запасе 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/dVVUmlIhg2 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 июня 2019 г.

ЦСКА: Акинфеев - Набабкин, Васин, Магнуссон, Чернов - Марадишвили - Ефремов, Обляков, Бийол, Нисимура - Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Шарлия, Кучаев, Аванесян, Янов, Востриков, Н'Диайе.

Изначально в стартовом составе должен был выйти Тикнизян, но в итоге его заменил Чернов.

Изменение в стартовом составе: вместо Тикнизяна выйдет Чернов. — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 июня 2019 г.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

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