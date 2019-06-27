Чернов, Марадишвили и Нисимура в стартовом составе ЦСКА на матч с "Краснодаром"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч Кубка Париматч Премьер против "Краснодара".
Наш состав на #КраснодарЦСКА! Четыре воспитанника академии в старте, пятеро в запасе 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/dVVUmlIhg2— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 июня 2019 г.
ЦСКА: Акинфеев - Набабкин, Васин, Магнуссон, Чернов - Марадишвили - Ефремов, Обляков, Бийол, Нисимура - Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Шарлия, Кучаев, Аванесян, Янов, Востриков, Н'Диайе.
Изначально в стартовом составе должен был выйти Тикнизян, но в итоге его заменил Чернов.
Изменение в стартовом составе: вместо Тикнизяна выйдет Чернов.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 июня 2019 г.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019/