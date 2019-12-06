Тихонов прокомментировал заявление «Фратрии» с призывом покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал заявление объединение болельщиков красно-белых «Фратрии», в котором говорится, что фанаты покинут трибуну B «Открытие Арены» на 30-й минуте игры с «Ростовом» из-за задержаний в Санкт-Петербурге и запрета на посещение футбола сроком на полтора года для заводящего Валерия «Амиго» Бевза, и предложили всем поступить так же на других встречах тура.

— Меня как человека, отдавшего футболу большую часть своей жизни, конечно же, беспокоит то, что происходит на трибунах, — сказал Тихонов в интервью RT. — Я считаю, что у всего должны быть свои правила: как на поле для игроков, так и на стадионе для болельщиков.

Например, люди, когда приходят в театр или оперу и смотрят за игрой актеров, придерживаются определенных правил поведения. Но это не значит, что они не поддерживают и не чувствуют тех, кто на сцене. Так же и с футболом. Мне очень хочется, чтобы российский футбол и все его участники создавали атмосферу праздника для города, области, страны. Футбол уникален — он может объединять, казалось бы, необъединяемое — разный пол, возраст, цвет кожи, профессии, вероисповедание. Сейчас у людей не так много поводов объединяться в радости. Давайте чаще думать об этом на стадионах.

«Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура