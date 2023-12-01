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Сегодня, 14:50

Тихий — о Юране: «Он бывает спокойным и рассудительным, а может и гаркнуть»

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Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался о главном тренере команды Сергее Юране.

«Бывает спокойным и рассудительным, а может и гаркнуть. Главный его посыл: «На поле для вас не должно быть авторитетов». Еще он крутой психолог, может из каждого вытащить максимум. Четко знает, на какие точки надо давить в общении с игроком, чтобы тот заиграл — где-то наказать, где-то похвалить», — рассказал Тихий Sport24.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. Под руководством 54-летнего специалиста команда в сезоне-2022/23 заняла 13-е место и смогла сохранить место в РПЛ благодаря победе в стыковых матчах против «Родины».

В нынешнем сезоне после 16 туров нижегородский клуб идет 9-м в чемпионате России, набрав 21 очко.

Источник: Sport24.ru
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

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 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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