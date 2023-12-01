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Сегодня, 14:36

Кечинов: «Тяжело представить атаку «Спартака» без Промеса. Он важен команде»

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о продлении контракта Квинси Промеса с красно-белыми.

По информации «СЭ», новое соглашение Промеса будет рассчитано до лета 2025 года.

«Продление контракта с Квинси Промесом — это хорошая новость. Мы видим, что он ключевой футболист и лидер команды. Он много забивает, отдает голевые передачи. На данный момент очень тяжело представить атаку «Спартака» без него. Что будет дальше — неизвестно, но на сегодняшний день, это правильное решение. Промес важен команде», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего перешел в испанскую «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб и заключил контракт до конца июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 Промес забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Валерий Кечинов
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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