Терюшков: «Химки» потеряли два очка. Во втором тайме «Локомотива» не было на поле»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче против «Локомотива» (0:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

«Расстроены результатом. Надо было побеждать. Второй тайм был наш, но перекладины и штанги помогли «Локомотиву». В первом тайме игра была равная, но во втором тайме «Локомотива» не было на поле. Они играли в меньшинстве. Нам надо было забивать и выигрывать эту игру. «Химки» потеряли два очка. Мы должны были побеждать», – сказал Терюшков «СЭ».

Также Терюшков высказался об удалении вратаря «Локомотива» Гильерме.

«Гильерме прямой ногой вошел в ногу. Это прямая красная. Почему фол поставили в обратную сторону? Момент был заигран. Красная карточка была чистая. В этом моменте не нужно было так играть. Все все видели», – добавил Терюшков.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками после 9 матчей. «Химки» поднялись на 14-ю строчку, на счету команды 7 очков в 9 играх.