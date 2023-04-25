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Терехин прокомментировал непопадание Кокорина в список 100 легендарных игроков «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал непопадание экс-форварда бело-голубых Александра Кокорина в список 100 легендарных игроков московского клуба.

«Я посмотрел список легенд «Динамо». Оказалось, я там есть. Болельщики проголосовали. Они — самое главное в футболе. На что здесь обижаться? Допустим, меня включили в этот список, наверное, как бомбардира. Кто-то видел мою игру, кто-то нет. Кураньи играл за «Динамо» пять лет. Сколько играл Кокорин? Точно больше пяти лет. Забивал бы мячи, и все. Люди бы оценили это по достоинству. Стоит ли ему вернуться в Динамо, чтобы доказать болельщикам свою легендарность? Конечно, нет. Уже все, куда он вернется? Кокорин играет в свое удовольствие. Наверное, он уже все себе доказал. Футболист очень сильный. Ему был дан огромный талант. К сожалению, он его нигде не применил и никак не реализовал», — приводит слова Терехина «Спорт День за Днем».

Ранее Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что забил за бело-голубых 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира, которые не имеют подобных показателей.

Кокорин является воспитанником «Локомотива», который с 2008 года находился в структуре «Динамо». За основной состав команды форвард выступал с 2008 по 2016 год. На счету нападающего 50 голов и 26 результативных передач в 203 официальных матчах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/terekhin-o-nepopadanii-kokorina-v-spisok-100-legend-dinamo-bolelshchiki-progolosovali-na-chto-zdes-obizhatsa-
Александр Кокорин
Олег Терехин
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ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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Динамо – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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 7
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