Терехин прокомментировал непопадание Кокорина в список 100 легендарных игроков «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал непопадание экс-форварда бело-голубых Александра Кокорина в список 100 легендарных игроков московского клуба.

«Я посмотрел список легенд «Динамо». Оказалось, я там есть. Болельщики проголосовали. Они — самое главное в футболе. На что здесь обижаться? Допустим, меня включили в этот список, наверное, как бомбардира. Кто-то видел мою игру, кто-то нет. Кураньи играл за «Динамо» пять лет. Сколько играл Кокорин? Точно больше пяти лет. Забивал бы мячи, и все. Люди бы оценили это по достоинству. Стоит ли ему вернуться в Динамо, чтобы доказать болельщикам свою легендарность? Конечно, нет. Уже все, куда он вернется? Кокорин играет в свое удовольствие. Наверное, он уже все себе доказал. Футболист очень сильный. Ему был дан огромный талант. К сожалению, он его нигде не применил и никак не реализовал», — приводит слова Терехина «Спорт День за Днем».

Ранее Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что забил за бело-голубых 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира, которые не имеют подобных показателей.

Кокорин является воспитанником «Локомотива», который с 2008 года находился в структуре «Динамо». За основной состав команды форвард выступал с 2008 по 2016 год. На счету нападающего 50 голов и 26 результативных передач в 203 официальных матчах.