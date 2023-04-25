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Сегодня, 21:56

Агент Дркушича заявил, что несколько клубов следят за футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, как защитник Ваня Дркушич реагирует на последние неудачи «Сочи».

«На Ваню сейчас выпало довольно много стресса. Смена тренера, плохие результаты, не лучшая игра. Конечно, у него сейчас не особо хорошее настроение. Но именно в таких ситуациях и проявляется настоящий характер — ему и всей команде нужно биться, работать усерднее. Ваня недоволен текущей ситуацией и приложит все силы, чтобы исправить положение. Некоторые клубы выходили на нас. Пока нет ничего конкретного, что можно было бы обсуждать. Но посмотрим, что произойдет через месяц или два. И уже тогда мы будем реагировать. Есть несколько клубов, которые постоянно следят за Ваней, но решатся ли они га конкретное предложение — другой вопрос. У него нет никаких проблем с тем, чтобы остаться. Ему нравится клуб, он удовлетворен всем, кроме результатов. Если у нас будут реальные варианты, мы обсудим их с клубом, но сейчас он об этом не думает», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

23-летний защитник выступает за «Сочи» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 26 мячей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-est-neskol-ko-klubov-kotory-e-postoyanno-sledyat-za-vanej/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
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Спартак – Ростов
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Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
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Локомотив – Химки
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Квинси Промес

Спартак

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