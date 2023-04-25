Агент Дркушича заявил, что несколько клубов следят за футболистом

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, как защитник Ваня Дркушич реагирует на последние неудачи «Сочи».

«На Ваню сейчас выпало довольно много стресса. Смена тренера, плохие результаты, не лучшая игра. Конечно, у него сейчас не особо хорошее настроение. Но именно в таких ситуациях и проявляется настоящий характер — ему и всей команде нужно биться, работать усерднее. Ваня недоволен текущей ситуацией и приложит все силы, чтобы исправить положение. Некоторые клубы выходили на нас. Пока нет ничего конкретного, что можно было бы обсуждать. Но посмотрим, что произойдет через месяц или два. И уже тогда мы будем реагировать. Есть несколько клубов, которые постоянно следят за Ваней, но решатся ли они га конкретное предложение — другой вопрос. У него нет никаких проблем с тем, чтобы остаться. Ему нравится клуб, он удовлетворен всем, кроме результатов. Если у нас будут реальные варианты, мы обсудим их с клубом, но сейчас он об этом не думает», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

23-летний защитник выступает за «Сочи» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 26 мячей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.