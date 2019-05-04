Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов получил повреждение в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Арсеналом". Игрок попросил замену на 31-й минуте встречи, его сменил Ведран Чорлука.

Покинув поле, Тарасов, прихрамывая, сразу отправился в подтрибунное помещение. О характере повреждения игрока пока ничего не сообщалось.

31’ Ранняя замена у нас – Чорлука вместо Тарасова. Прихрамывает Дима...#АрсеналЛоко – ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 4 мая 2019 г.

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