Талалаев: «Никогда ничего не делал за компанию»
Бывший главный тренер «Ахмата» и экс-форвард «Торпедо» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером» рассказал о том, как в 1991 году отказался подписывать коллективное письмо игроков «Торпедо» против легенды автозаводцев, на тот момент главного тренера команды Валентина Иванова, а также при каких обстоятельствах произошло расставание Талалаева с черно-белыми.
— Из дубля в основу «Торпедо» вас поднял и доверил место в составе великий Валентин Иванов. Сейчас, работая тренером, можете сказать — Козьмич был сильным специалистом или средним?
— Величайшим. С нами, средними футболистами, он достигал максимальных результатов. Попадал в призеры, выигрывал Кубки. Просто помню, как мы уже без Иванова выиграли первый Кубок России в 93-м, но основу этой победы заложил он. На мой взгляд, это величайший психолог и тренер. Думаю, несколько поколений торпедовцев обязаны ему тем, что играли на большом уровне и выступали за границей.
У нас в отношениях были и хорошие вехи, и не очень. Он же мне в 95-м сказал, что я не Виалли и не Раванелли, а я в запале ему ответил: «И вы не Траппатони». После чего уже через 18 дней уехал на просмотр в Южную Корею. Сегодня уже нет возможности извиниться за те слова перед ним лично, а я бы сделал это хоть несколько раз. Тогда через вас прошу прощения перед его семьей. Потому что Валентин Козьмич вкладывал в нас очень много.
— Знаменитый мат Козьмича приходилось на себе испытывать?
— У него это получалось гармонично. Не могу сказать, что он кого-то крыл двухэтажным матом. У него эти словечки аккуратно вкручивались в общий процесс. Во всяком случае мы не были этим шокированы, обескуражены или оскорблены. И вообще, отношения были другими, чем сейчас. На мой взгляд, футбол был более мужским. А сейчас он становится все нежнее и нежнее.
— В 1991 году основа «Торпедо» написала руководству ЗИЛа письмо против Иванова, и его отстранили от руководства командой. Вашей подписи там не было.
— Мы с Серегой Борисовым отказались подписывать. Нам предлагали это сделать уже перед тем, как его повезли наверх. Объяснили это и Валере Сарычеву, и молодым ребятам, которые уже имели опыт игры в команде, и они согласились с нашей аргументацией. К тому времени мы всего месяц были в основном составе и, не имея на то веских причин, идти против кумира и главного тренера, который поднял нас из дубля в основу, не посчитали правильным. В «Торпедо» были какие-то внутренние конфликты, но мы в них не участвовали и в коллектив только начинали входить. Никогда не жалел о том, что не подписал то письмо. Потому что никогда не делал ничего за компанию. И не делаю сейчас. Если все идут в одну сторону, а у меня есть понимание, что нужно пойти в другую, — иду в другую.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1