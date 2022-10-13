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Сегодня, 15:14

Промес: «Не согласен, что уровень РПЛ упал»

Промес считает, что уровень РПЛ не упал
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес ответил на вопросы журналистов после получения премии «Золотой Кабан».

— Согласны, что уровень РПЛ упал?

— Не согласен. Да, мы не играем в Европе, но нам есть с чем сравнить. Мы два раза обыграли команду из Неаполя. Когда мы вернемся — мы покажем наш уровень.

— Российский паспорт?

— Без комментариев.

— Хотите со сборной поехать на чемпионат мира?

— На данный момент я сфокусирован на поддержке своей форме в «Спартаке». Никто не знает, что произойдет в будущем. Но сейчас я сосредоточен на «Спартаке».

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

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Локомотив

 7 1 1
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