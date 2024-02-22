Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему клуб провел финальные матчи сбора в закрытом режиме

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о финальном этапе сборов сине-бело-голубых.

«Эти «закрытые» игры, конечно, должны смотреть те люди, которые будут рассказывать другим командам, в первую очередь, «Спартаку», в каком состоянии находятся футболисты.

Кто на каком месте может сыграть, и так более-менее понятно. А вот состояние — нет. Плюс, повторюсь, сочетание, особенно в защите. А оптимальный состав уже должны наигрывать. С другой стороны, тренерский штаб «Локомотива», с которым была эта закрытая игра, с удовольствием все расскажет «Спартаку», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками. В первом матче после зимней паузы петербуржцы сыграют на своем поле против «Спартака». Игра состоится 2 марта в 19.30 мск.