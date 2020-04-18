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«Так много кричали про чемпиона мира». Радимов — о решении «Спартака» расстаться с Шюррле по окончании сезона

10:55
Андре Шюррле. Фото ФК «Спартак»
Андре Шюррле. Фото ФК «Спартак»
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Экс-капитан «Зенита», а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в своем официальном Twitter прокомментировал новость об уходе нападающего Андре Шюррле из «Спартака» по окончании сезона.

— Не, ну как так-то?! Спартачи! — написал Радимов. — Как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил... Так много кричали про чемпиона мира. Но... Есть же еще Диего?! Может к нему присмотритесь? Тоже ведь чемпион мира-86!

Ранее стало известно, что «Спартак» решил не использовать опцию выкупа контракта арендованного у дортмундской «Боруссии» Шюррле. 29-летний форвард в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах. Из-за травмы, полученной на зимних сборах он не провел весной ни одного матча в составе красно-белых.

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