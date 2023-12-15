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Сегодня, 21:25

Мостовой заявил, что включает себя в список лучших российских футболистов в истории

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной СССР Александр Мостовой заявил, что включает себя в список лучших российских футболистов в истории.

«Как часто рождается такой футболист, как Александр Мостовой? Я не ставлю так вопрос. Мы — обычные, добротные футболисты. В каждом поколении есть люди, считающиеся одними из лучших, — Канчельскис, Мостовой, Колыванов, Карпин и еще несколько людей. В другом поколении — Кержаков и Аршавин, например. Я к этому спокойно отношусь. Чтобы понять, кто считается лучшим среди всех, надо смотреть на индивидуальную статистику. Если Головин еще лет пять поиграет в Европе, можно будет его оценивать в этой категории. Я не скромничаю, но мне не нравится, когда кто-то что-то говорит обо мне, хотя я поиграл много где и забил много мячей. Кто спортом интересуется, знает меня. Зидана же знают! Головин — футболист года в России? Для меня тоже так. Но сколько лет я играл за границей, ни разу не был футболистом года в России... В то время я считался легионером. Это неправильно. Зидан играл в Италии и становился игроком года во Франции. Елки-палки, я однозначно вхожу в список лучших в истории российского футбола — у меня голов за карьеру больше, чем у многих команд вместе взятых. Еще бы я не был в списке! Кому и сколько я забивал!» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». Всего за карьеру он провел 522 матча, забил 145 мячей и отдал 36 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-u-menya-golov-bol-she-chem-u-mnogih-komand-vmeste-vzyaty-h/
Александр Мостовой
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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