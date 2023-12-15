Мостовой заявил, что включает себя в список лучших российских футболистов в истории

Бывший игрок сборной СССР Александр Мостовой заявил, что включает себя в список лучших российских футболистов в истории.

«Как часто рождается такой футболист, как Александр Мостовой? Я не ставлю так вопрос. Мы — обычные, добротные футболисты. В каждом поколении есть люди, считающиеся одними из лучших, — Канчельскис, Мостовой, Колыванов, Карпин и еще несколько людей. В другом поколении — Кержаков и Аршавин, например. Я к этому спокойно отношусь. Чтобы понять, кто считается лучшим среди всех, надо смотреть на индивидуальную статистику. Если Головин еще лет пять поиграет в Европе, можно будет его оценивать в этой категории. Я не скромничаю, но мне не нравится, когда кто-то что-то говорит обо мне, хотя я поиграл много где и забил много мячей. Кто спортом интересуется, знает меня. Зидана же знают! Головин — футболист года в России? Для меня тоже так. Но сколько лет я играл за границей, ни разу не был футболистом года в России... В то время я считался легионером. Это неправильно. Зидан играл в Италии и становился игроком года во Франции. Елки-палки, я однозначно вхожу в список лучших в истории российского футбола — у меня голов за карьеру больше, чем у многих команд вместе взятых. Еще бы я не был в списке! Кому и сколько я забивал!» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». Всего за карьеру он провел 522 матча, забил 145 мячей и отдал 36 результативных передач.