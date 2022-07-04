Сутормин: «К разговорам о том, что «Сочи» и «Оренбург» — фарм-клубы «Зенита», отношусь с улыбкой»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» отреагировал на слухи о том, что у клуба есть фарм-клубы.

— Как относишься к разговорам, что «Оренбург» и «Сочи» — фарм-клубы «Зенита»?

— С улыбкой. Всегда найдутся те, кто будет что-то говорить. В команде на это никак не реагируют — даже не видим смысла обсуждать подобные вещи. Я-то отлично помню, как мы настраивались на игры с «Зенитом», когда я играл в «Оренбурге». Очень хотели победить! Если говорить про «Сочи», то мы их вообще в прошлом сезоне не обыграли.