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Сутормин: «К разговорам о том, что «Сочи» и «Оренбург» — фарм-клубы «Зенита», отношусь с улыбкой»

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» отреагировал на слухи о том, что у клуба есть фарм-клубы.

— Как относишься к разговорам, что «Оренбург» и «Сочи» — фарм-клубы «Зенита»?

— С улыбкой. Всегда найдутся те, кто будет что-то говорить. В команде на это никак не реагируют — даже не видим смысла обсуждать подобные вещи. Я-то отлично помню, как мы настраивались на игры с «Зенитом», когда я играл в «Оренбурге». Очень хотели победить! Если говорить про «Сочи», то мы их вообще в прошлом сезоне не обыграли.

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Алексей Сутормин
ФК Зенит
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
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12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
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