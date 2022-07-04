Сутормин: «К разговорам о том, что «Сочи» и «Оренбург» — фарм-клубы «Зенита», отношусь с улыбкой»
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» отреагировал на слухи о том, что у клуба есть фарм-клубы.
— Как относишься к разговорам, что «Оренбург» и «Сочи» — фарм-клубы «Зенита»?
— С улыбкой. Всегда найдутся те, кто будет что-то говорить. В команде на это никак не реагируют — даже не видим смысла обсуждать подобные вещи. Я-то отлично помню, как мы настраивались на игры с «Зенитом», когда я играл в «Оренбурге». Очень хотели победить! Если говорить про «Сочи», то мы их вообще в прошлом сезоне не обыграли.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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