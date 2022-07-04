Сутормин: «Рад, что «Оренбург» будет в РПЛ. Надеюсь, он задержится надолго»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» поделился эмоциями от возвращения «Оренбурга» в РПЛ.

— Твой бывший клуб вернулся в РПЛ. Рад за результаты «Оренбурга»?

— В прошлом году было неприятно: ребята выиграл ФНЛ, а их не пустили дальше. В этом году концовка чемпионата была очень эмоциональной. Им удалось решить задачу. Я рад, что «Оренбург» будет в премьер-лиге. И город, и болельщики заслуживают того, чтобы клуб играл здесь. Надеюсь, что они будут хорошо выступать и задержатся в элите надолго.