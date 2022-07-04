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Сутормин: «Рад, что «Оренбург» будет в РПЛ. Надеюсь, он задержится надолго»

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» поделился эмоциями от возвращения «Оренбурга» в РПЛ.

— Твой бывший клуб вернулся в РПЛ. Рад за результаты «Оренбурга»?

— В прошлом году было неприятно: ребята выиграл ФНЛ, а их не пустили дальше. В этом году концовка чемпионата была очень эмоциональной. Им удалось решить задачу. Я рад, что «Оренбург» будет в премьер-лиге. И город, и болельщики заслуживают того, чтобы клуб играл здесь. Надеюсь, что они будут хорошо выступать и задержатся в элите надолго.

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Алексей Сутормин
ФК Зенит
ФК Оренбург
0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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