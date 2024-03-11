Супруга Карпина рассказала, как с мужем хотели сфотографироваться в туалете ресторана

Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья Карпина рассказала деликатную историю, отвечая на вопрос подписчика в соцсети.

«Часто ли подходят сфотографироваться? Постоянно. Тут недавно мужа в туалете ресторана поджидали три девушки. В туалете! А одна немолодая дама подошла к нашему столику в ресторане с видеозвонком от своего родственника», — написала Карпина.

Супруга тренера добавила, что иногда окружающие люди ведут себя нетактично.

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