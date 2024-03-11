Спортивный директор «Факела» Котов: «Краснодару» не хватает ментальности победителя»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов назвал проблемы, которые есть у «Краснодара» в сезоне РПЛ-2023/24.

«Мне кажется, не хватает ментальности победителя. Когда хищник чувствует кровь, он жертву добивает. Ничего не имею против «Краснодара» и буду рад ошибиться, но, на мой взгляд, именно ментальности не хватает», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

После 20-го тура чемпионата России «Краснодар» опустился на вторую строчку с 39 очками.