Наумов выразил сомнение в возможном оттоке легионеров из России после теракта

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил возможный отъезд иностранных игроков и тренеров из клубов РПЛ после теракта в Подмосковье.

«Не думаю, что сейчас будет массовый отток иностранных специалистов. Потому что такие теракты периодически случаются не только в России. Я не знаю, как сейчас работает охрана на стадионе, но когда я работал, у нас и внутри было много полиции. И просто так пройти с оружием было теоретически и практически невозможно», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек. 24 марта объявлено днем общенационального траура.

Ранее в РПЛ сообщили, что матчи 22-го тура, запланированные на 29-31 марта, начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта.