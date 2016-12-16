16:15 16 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Судей-двоечников премьер-лиги собираются амнистировать

2003 год. Андрей БУДОГОССКИЙ (справа) и Валентин ИВАНОВ. Фото Сергей РАСУЛОВ, Новое дело - NewsTeam
2003 год. Андрей БУДОГОССКИЙ (справа) и Валентин ИВАНОВ. Фото Сергей РАСУЛОВ, Новое дело - NewsTeam
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Андрей БУДОГОССКИЙ.Будогосский нарушает конвенцию УЕФА? Бобров отвечает боссу судей

На этой неделе на совещании рабочей группы, созданной для доработки программы развития судейства, было объявлено, что всех российских арбитров премьер-лиги, получивших "двойки" за игры первой части чемпионата России, в ближайшее время амнистируют. По данным "СЭ", такое решение принял департамент судейства и инспектирования РФС.

Предположительно, причина подобного неожиданного хода, аналогов которому в новейшей истории нашего футбола нет, весьма проста. Если не аннулировать все неудовлетворительные оценки, может так случиться, что возникнут непреодолимые трудности с назначением судей на весенние матчи: если наши рефери продолжат получать низкие баллы, некоторых из них по существующим положениям придется отстранять до конца сезона. И заключительные решающие игры судить будет некому. А так, вся большая группа арбитров премьер-лиги как бы начнет с нуля – без "двоек". (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Никифор

Митяй Антибомж --------------- Вытягивают как раз свиней))))))

21:00 16 декабря

Митяй Антибомж

Ожидаемо )) Надо бомжей и лошадей как-то вытягивать ))

19:16 16 декабря

S.U.B.A.

Судьи в футболе-это маленькая копия страны под названием-Россия!

19:02 16 декабря

crazysun78

так, ребята, за три тура каждый должен получить по двойке и к четвертому всех амнистируют...

17:55 16 декабря

Никифор

Уберите всех продажных судей и пригласите зарубежных, иначе все матчи российской ПЛ нельзя будет назвать футболом. будет продолжение свиной клоунады.

17:55 16 декабря

Никифор

Каков поп -таков и приход! Чистку надо провести с будогосского, еще тот уродец.

17:50 16 декабря

shpasic

так некому Зенит судить.

17:21 16 декабря

СашаРичагин

Мудрость будогосская.

17:04 16 декабря

lordblack

Занесли новому главе. Пора холопов опять на заработки выпускать.

16:34 16 декабря

Ботаникум

Это уже даже НЕ СМЕШНО, это - ПАТОЛОГИЯ!!!! А если бы эти НЕУМЕХИ также "УМЕЛО" управляли бы АЭСми или самолётами-кораблями???...........

16:30 16 декабря

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