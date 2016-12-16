Судей-двоечников премьер-лиги собираются амнистировать

На этой неделе на совещании рабочей группы, созданной для доработки программы развития судейства, было объявлено, что всех российских арбитров премьер-лиги, получивших "двойки" за игры первой части чемпионата России, в ближайшее время амнистируют. По данным "СЭ", такое решение принял департамент судейства и инспектирования РФС.
Предположительно, причина подобного неожиданного хода, аналогов которому в новейшей истории нашего футбола нет, весьма проста. Если не аннулировать все неудовлетворительные оценки, может так случиться, что возникнут непреодолимые трудности с назначением судей на весенние матчи: если наши рефери продолжат получать низкие баллы, некоторых из них по существующим положениям придется отстранять до конца сезона. И заключительные решающие игры судить будет некому. А так, вся большая группа арбитров премьер-лиги как бы начнет с нуля – без "двоек". (Александр БОБРОВ)
Никифор
Митяй Антибомж --------------- Вытягивают как раз свиней))))))
21:00 16 декабря
Митяй Антибомж
Ожидаемо )) Надо бомжей и лошадей как-то вытягивать ))
19:16 16 декабря
S.U.B.A.
Судьи в футболе-это маленькая копия страны под названием-Россия!
19:02 16 декабря
crazysun78
так, ребята, за три тура каждый должен получить по двойке и к четвертому всех амнистируют...
17:55 16 декабря
Никифор
Уберите всех продажных судей и пригласите зарубежных, иначе все матчи российской ПЛ нельзя будет назвать футболом. будет продолжение свиной клоунады.
17:55 16 декабря
Никифор
Каков поп -таков и приход! Чистку надо провести с будогосского, еще тот уродец.
17:50 16 декабря
shpasic
так некому Зенит судить.
17:21 16 декабря
СашаРичагин
Мудрость будогосская.
17:04 16 декабря
lordblack
Занесли новому главе. Пора холопов опять на заработки выпускать.
16:34 16 декабря
Ботаникум
Это уже даже НЕ СМЕШНО, это - ПАТОЛОГИЯ!!!! А если бы эти НЕУМЕХИ также "УМЕЛО" управляли бы АЭСми или самолётами-кораблями???...........
16:30 16 декабря