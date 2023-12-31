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Магкеев — о драке Пиняева с Дзюбой: «Просто выговорили друг другу претензии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал информацию о том, что между игроками команды Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой произошла драка.

«Конечно, не было никакой драки. Это, если не ошибаюсь, была игра против «Спартака». Я был в этой раздевалке, когда они оба зашли. Просто выговорили друг другу претензии, но никакой драки не было. Это смешно», — приводит слова Магкеева «КП Спорт».

Также защитник считает, что журналистам нужно меньше вспоминать про стажировку Пиняева в «Манчестер Юнайтед».

«Надо журналистам чуть меньше внимания уделять этому и дать парню спокойно раскрыться. Он достаточно молод, на него и так большое давление. Так что надо поменьше говорить о том, что он был в «Манчестере». Тем более это было давно. Надо дать ему спокойно играть», — рассказал Магкеев.

Ранее сообщалось, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Отмечалось, что во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле, а затем конфликт перенесся в раздевалку.

В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 5 результативными передачами.

Источник: КП Спорт
Артем Дзюба
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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