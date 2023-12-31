Агент Барриоса опроверг новость о возможном уходе футболиста в «Бока Хуниорс»

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо опроверг «СЭ» информацию об интересе к игроку со стороны «Бока Хуниорс».

Ранее журналист Тати Цивьело в своих социальный сетях заявил, что агенты игрока предложили аргентинскому клубу подписать хавбека «Зенита».

«Нет, это неправда», — сказал Поссо «СЭ».

В этом сезоне футболист провел 21 матч за «Зенит», в которых отметился двумя результативными передачами. Трансферная стоимость полузащитника по данным портала Transfermarkt оценивается в 14 миллионов евро. Его контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.