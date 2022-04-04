Стало известно, какой европейский клуб интересовался Дмитрием Бариновым

Дмитрий Баринов летом может перейти в «Валенсию»

Полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым в зимнее трансферное окно интересовалась «Валенсия», рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, футболист может перейти в испанский клуб в летнее трансферное окно. «Валенсия» может возобновить свой интерес к игроку.

Ранее «СЭ» агент Баринова рассказал, кто интересовался игроком «Локомотива» в Испании.

В этом сезоне 25-летний россиянин провел 18 матчей в РПЛ, отметившись 2 ассистами. «Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.