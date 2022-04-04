Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:35

Стало известно, какой европейский клуб интересовался Дмитрием Бариновым

Дмитрий Баринов летом может перейти в «Валенсию»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым в зимнее трансферное окно интересовалась «Валенсия», рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, футболист может перейти в испанский клуб в летнее трансферное окно. «Валенсия» может возобновить свой интерес к игроку.

Ранее «СЭ» агент Баринова рассказал, кто интересовался игроком «Локомотива» в Испании.

В этом сезоне 25-летний россиянин провел 18 матчей в РПЛ, отметившись 2 ассистами. «Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4655301-stalo-izvestno-kakoj-ispanskij-klub-interesovalsya-dmitriem-barinovym-zimoj.html
Дмитрий Баринов
ФК Валенсия
ФК Локомотив (Москва)
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Новый виток борьбы Плющенко и Тутберидзе и топовые спортсменки вне десятки. Каким будет предстоящий сезон в нашем фигурном катании
«Металлург» — «Трактор»: команда Воробьева затормозит после самой результативной серии в истории
СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 4 апреля 2022 года
Тренер Петра Яна ответил на вопрос, будет ли Хабиб угловым в бою со Стерлингом
Рыбные консервы: польза и вред
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вдова Льва Яшина поздравила Антона Шунина с сотым сухим матчем

Семин: «Спартак» сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости