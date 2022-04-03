Агент Банатин: «Бариновым интересовались не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании»
Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в интервью «СЭ» рассказал, кто был заинтересован в переходе его клиента.
— Баринов дал интервью, он очень позитивен в вопросе отъезда в Европу. У вас такой же настрой?
— Во-первых, поздравляю всех поклонников «Локомотива» с победой. Хорошая игра — боевая. Она добавила позитива всем болельщикам. Несмотря на отсутсвие лидеров — Димы и Рифата.
Если говорить о Диме, то он профессиональный футболист, который выполняет свою работу. Он амбициозный парень. Здесь он уже достиг определенного уровня, выиграла все трофеи в России. Ему хочется идти к новым вершинам.
— Но мы говорим про текущий момент. Баринов сказал, что агенты (из Европы) связывались даже после 24 февраля.
— Это правда. Я прилетал в Испанию на сбор к Диме, там у меня были встречи с агенствами. Когда летом прошлого года стали появляться новости о том, что Баринов продается, пошли звонки от агентств. Что-то я перенаправлял в клуб. Некоторые из них были вполне серьезные.
С одним из агентств встречались и был клуб готовый на аренду. Но, как я понимаю, тут (в «Локо») даже не дошло до серьёзных переговоров. Дима решил сосредоточится на решении клубных зада с «Локомотивом» и на сборной, у которой должны были быть стыки.
— Встреча была в Испании. Правильно ли я понимаю, что Бариновым интересовался испанский клуб?
— Да, правильно. Сейчас эта команда идет в середине таблицы. Не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании.
— После 24 февраля эта команда или агенты из Испании как-то проявляли себя?
— Да, где-то неделю назад мы списывались с испанским представителем. Спрашивал как дела и попросил неделю-другую, чтобы дать информацию, как руководство клуба будет смотреть на летнее окно и российского футболиста в связи с ситуацией.
— То есть они верят, что к этому можно будет вернуться летом?
— Они хотят усилиться и их интересует конкретный футболист.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0