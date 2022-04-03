Агент Банатин: «Бариновым интересовались не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании»

Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в интервью «СЭ» рассказал, кто был заинтересован в переходе его клиента.

— Баринов дал интервью, он очень позитивен в вопросе отъезда в Европу. У вас такой же настрой?

— Во-первых, поздравляю всех поклонников «Локомотива» с победой. Хорошая игра — боевая. Она добавила позитива всем болельщикам. Несмотря на отсутсвие лидеров — Димы и Рифата.

Если говорить о Диме, то он профессиональный футболист, который выполняет свою работу. Он амбициозный парень. Здесь он уже достиг определенного уровня, выиграла все трофеи в России. Ему хочется идти к новым вершинам.

— Но мы говорим про текущий момент. Баринов сказал, что агенты (из Европы) связывались даже после 24 февраля.

— Это правда. Я прилетал в Испанию на сбор к Диме, там у меня были встречи с агенствами. Когда летом прошлого года стали появляться новости о том, что Баринов продается, пошли звонки от агентств. Что-то я перенаправлял в клуб. Некоторые из них были вполне серьезные.

С одним из агентств встречались и был клуб готовый на аренду. Но, как я понимаю, тут (в «Локо») даже не дошло до серьёзных переговоров. Дима решил сосредоточится на решении клубных зада с «Локомотивом» и на сборной, у которой должны были быть стыки.

— Встреча была в Испании. Правильно ли я понимаю, что Бариновым интересовался испанский клуб?

— Да, правильно. Сейчас эта команда идет в середине таблицы. Не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании.

— После 24 февраля эта команда или агенты из Испании как-то проявляли себя?

— Да, где-то неделю назад мы списывались с испанским представителем. Спрашивал как дела и попросил неделю-другую, чтобы дать информацию, как руководство клуба будет смотреть на летнее окно и российского футболиста в связи с ситуацией.

— То есть они верят, что к этому можно будет вернуться летом?

— Они хотят усилиться и их интересует конкретный футболист.