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Агент Банатин: «Бариновым интересовались не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании»

Агент Баринова рассказал, кто интересовался игроком «Локомотива» в Испании
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в интервью «СЭ» рассказал, кто был заинтересован в переходе его клиента.

— Баринов дал интервью, он очень позитивен в вопросе отъезда в Европу. У вас такой же настрой?

— Во-первых, поздравляю всех поклонников «Локомотива» с победой. Хорошая игра — боевая. Она добавила позитива всем болельщикам. Несмотря на отсутсвие лидеров — Димы и Рифата.

Если говорить о Диме, то он профессиональный футболист, который выполняет свою работу. Он амбициозный парень. Здесь он уже достиг определенного уровня, выиграла все трофеи в России. Ему хочется идти к новым вершинам.

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— Но мы говорим про текущий момент. Баринов сказал, что агенты (из Европы) связывались даже после 24 февраля.

— Это правда. Я прилетал в Испанию на сбор к Диме, там у меня были встречи с агенствами. Когда летом прошлого года стали появляться новости о том, что Баринов продается, пошли звонки от агентств. Что-то я перенаправлял в клуб. Некоторые из них были вполне серьезные.

С одним из агентств встречались и был клуб готовый на аренду. Но, как я понимаю, тут (в «Локо») даже не дошло до серьёзных переговоров. Дима решил сосредоточится на решении клубных зада с «Локомотивом» и на сборной, у которой должны были быть стыки.

— Встреча была в Испании. Правильно ли я понимаю, что Бариновым интересовался испанский клуб?

— Да, правильно. Сейчас эта команда идет в середине таблицы. Не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании.

— После 24 февраля эта команда или агенты из Испании как-то проявляли себя?

— Да, где-то неделю назад мы списывались с испанским представителем. Спрашивал как дела и попросил неделю-другую, чтобы дать информацию, как руководство клуба будет смотреть на летнее окно и российского футболиста в связи с ситуацией.

— То есть они верят, что к этому можно будет вернуться летом?

— Они хотят усилиться и их интересует конкретный футболист.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Краснодар 0
Динамо 1
Перерыв

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

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15%

1.76
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Спартак 0
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25%

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18%

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ИТБ2 (1.0)

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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
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