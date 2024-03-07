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7 марта, 14:48

Зырянов назначен советником председателя правления «Зенита»

Виктория Кравченко
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Константин Зырянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов назначен советником председателя правления питерского клуба, сообщает пресс-служба команды.

«Константин Георгиевич продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у «Зенита». Зырянов будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов», — говорится на сайте сине-бело-голубых.

46-летний Зырянов приступит к работе в ближайшее время.

Бывший полузащитник выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.

В декабре 2017 года Зырянов был назначен главным тренером «Зенита-2», а с 2018 по 2022 год руководил молодежной командой клуба.

С 2022 по 2023 год специалист возглавлял «Черноморец».

«Зенит» после 19 туров РПЛ занимает 2-е место турнирной таблицы, набрав 37 очков.

9 марта команда сыграет в гостях с «Уралом» в 20-м туре чемпионата России.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-03-07-konstantin-zyryanov-vozvrashchaetsya-v-zenit.htm
Константин Зырянов
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 17 1 5
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