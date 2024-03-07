Зырянов назначен советником председателя правления «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов назначен советником председателя правления питерского клуба, сообщает пресс-служба команды.

«Константин Георгиевич продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у «Зенита». Зырянов будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов», — говорится на сайте сине-бело-голубых.

46-летний Зырянов приступит к работе в ближайшее время.

Бывший полузащитник выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.

В декабре 2017 года Зырянов был назначен главным тренером «Зенита-2», а с 2018 по 2022 год руководил молодежной командой клуба.

С 2022 по 2023 год специалист возглавлял «Черноморец».

«Зенит» после 19 туров РПЛ занимает 2-е место турнирной таблицы, набрав 37 очков.

9 марта команда сыграет в гостях с «Уралом» в 20-м туре чемпионата России.