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Стали известны подробности обмана Тедеско, который перевел мошенникам 250 тысяч рублей

11 июля 2020, 21:51
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско стал жертвой мошенников.

Вечером в четверг Тедеско получил сообщение на телефон, в котором абонент с неизвестным номером, но аватаркой сотрудника клуба, попросил перевести денег «на лечение родственника». Поверив в историю, Тедеско отправил около 250 тысяч рублей.

По информации Telegram-канала «Мутко против», сотрудникам службы безопасности команды удалось выяснить что номер, с которого пришло сообщение главному тренеру команды. Номер зарегистрирован в Северной Осетии на некую Оксану Цгоеву.

Самое интересное, что мошенники представились одним из сотрудников тренерского штаба, который находился в этот момент практически в соседнем номере.

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