Стали известны кандидаты на должность главы пресс-службы "Спартака"

Как стало известно "СЭ", руководство красно-белых рассматривает две кандидатуры на пост руководителя Департамента клуба по связям с общественностью.

Первая – 35-летний Антон Лисин, который занимал аналогичную должность в оргкомитете "Россия-2018" и внес весомый вклад в подготовку и проведение чемпионата мира. Вторая – 46-летний комментатор Первого канала Александр Кузмак, имеющий богатый опыт работы на спортивном телевидении. Трудился PR-менеджером сборной России по хоккею.

При этом новый глава пресс-службы станет отвечать за все направления деятельности "Спартака" по этой линии, включая медийные проекты и соцсети.​