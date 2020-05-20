«Срок контракта меня абсолютно не смущает». Главный тренер ЦСКА о новом соглашении с клубом
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, продливший договор с армейцами, в интервью «СЭ» ответил на вопросы о сроке контракта.
— Многие эксперты и болельщики обратили внимание на то, что ваш новый договор рассчитан только на один сезон. Трактуется это, как-то, что вам дают последний шанс.
— В моей практике были и более длительные контракты — 3-летний, например. Это в принципе ни на что не влияет. Работаешь хорошо — остаешься. Работаешь плохо — уходишь, вне зависимости от срока соглашения. Здесь все просто.
— Но вас не смущает это условие соглашения?
— Абсолютно не смущает.
— Как тогда относитесь к давлению с разных сторон? Мол, пусть Гончаренко докажет и возьмет золото или, как минимум, вновь попадет в Лигу чемпионов?
— В большой команде давление — вполне нормальное явление, стандартная ситуация. При такой армии болельщиков это естественно. Если серия неудач как-то затягивается, то и пресс возрастает. К такому надо быть готовым. Ты должен уметь справляться с подобными вещами. (Виталий Айрапетов)