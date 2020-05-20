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«Срок контракта меня абсолютно не смущает». Главный тренер ЦСКА о новом соглашении с клубом

21:25
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, продливший договор с армейцами, в интервью «СЭ» ответил на вопросы о сроке контракта.

Виктор Гончаренко.Виктор Гончаренко: «Последний шанс? Срок нового контракта с ЦСКА меня абсолютно не смущает»

— Многие эксперты и болельщики обратили внимание на то, что ваш новый договор рассчитан только на один сезон. Трактуется это, как-то, что вам дают последний шанс.

— В моей практике были и более длительные контракты — 3-летний, например. Это в принципе ни на что не влияет. Работаешь хорошо — остаешься. Работаешь плохо — уходишь, вне зависимости от срока соглашения. Здесь все просто.

— Но вас не смущает это условие соглашения?

— Абсолютно не смущает.

— Как тогда относитесь к давлению с разных сторон? Мол, пусть Гончаренко докажет и возьмет золото или, как минимум, вновь попадет в Лигу чемпионов?

— В большой команде давление — вполне нормальное явление, стандартная ситуация. При такой армии болельщиков это естественно. Если серия неудач как-то затягивается, то и пресс возрастает. К такому надо быть готовым. Ты должен уметь справляться с подобными вещами. (Виталий Айрапетов)

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