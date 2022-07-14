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В «Сан-Лоренсо» заявили, что не ведут переговоры с ЦСКА по возвращению Гайча

Карен Саркисян
Корреспондент
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Спортивный директор «Сан-Лоренсо» Матиас Каррузо прокомментировал информацию об интересе к нападающему ЦСКА Адольфо Гайчу. По его словам, клуб не ведет переговоров с армейцами по 23-летнему аргентинцу.

«На данный момент мы не ведем переговоры с ЦСКА по Гайчу, — приводит слова Каррузо Sport24. — Сейчас возвращение Адольфо в «Сан-Лоренсо» вряд ли возможно. Нет никакой конкретики».

Гайч перешел в стан красно-синих из «Сан-Лоренцо» 5 августа 2020 года. Прошедший сезон нападающий провел в аренде в «Уэске», за которую забил один мяч и отдал две результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.

Контракт аргентинца с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-14-v-san-lorenso-ne-vedut-peregovory-s-tsska-vo-vozvrashcheniyu-gaycha
Адольфо Гайч
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