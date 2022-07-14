В «Сан-Лоренсо» заявили, что не ведут переговоры с ЦСКА по возвращению Гайча
Спортивный директор «Сан-Лоренсо» Матиас Каррузо прокомментировал информацию об интересе к нападающему ЦСКА Адольфо Гайчу. По его словам, клуб не ведет переговоров с армейцами по 23-летнему аргентинцу.
«На данный момент мы не ведем переговоры с ЦСКА по Гайчу, — приводит слова Каррузо Sport24. — Сейчас возвращение Адольфо в «Сан-Лоренсо» вряд ли возможно. Нет никакой конкретики».
Гайч перешел в стан красно-синих из «Сан-Лоренцо» 5 августа 2020 года. Прошедший сезон нападающий провел в аренде в «Уэске», за которую забил один мяч и отдал две результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.
Контракт аргентинца с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|15.07
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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|
Локомотив – Н. Новгород
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