В «Сан-Лоренсо» заявили, что не ведут переговоры с ЦСКА по возвращению Гайча

Спортивный директор «Сан-Лоренсо» Матиас Каррузо прокомментировал информацию об интересе к нападающему ЦСКА Адольфо Гайчу. По его словам, клуб не ведет переговоров с армейцами по 23-летнему аргентинцу.

«На данный момент мы не ведем переговоры с ЦСКА по Гайчу, — приводит слова Каррузо Sport24. — Сейчас возвращение Адольфо в «Сан-Лоренсо» вряд ли возможно. Нет никакой конкретики».

Гайч перешел в стан красно-синих из «Сан-Лоренцо» 5 августа 2020 года. Прошедший сезон нападающий провел в аренде в «Уэске», за которую забил один мяч и отдал две результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.

Контракт аргентинца с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.