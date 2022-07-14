Семин о переходе Агаларова в «Ахмат»: «Надеюсь, что Гамид не будет игроком одного сезона»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением о переходе нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в «Ахмат».

«Ахмат» подписал хорошего игрока, он молод и амбициозен. Надеюсь, что Гамид не будет игроком одного сезона. Сейчас он идет в хорошую команду, к хорошему тренеру, который, как я понимаю, очень хотел приобрести Гамида. Думаю, он найдет ему место в составе.

Вся шумиха вокруг перехода или не перехода Гамида стандартная. Я думаю, что он крепкий парень в психологическом плане и все поймет правильно», — цитирует Семина Metaratings.ru.

14 июля в «Уфе» подтвердили трансфер Агаларова в «Ахмат».

Ранее генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию об интересе к форварду со стороны португальского клуба «Маритиму».

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.