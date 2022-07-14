Семин о переходе Агаларова в «Ахмат»: «Надеюсь, что Гамид не будет игроком одного сезона»
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением о переходе нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в «Ахмат».
«Ахмат» подписал хорошего игрока, он молод и амбициозен. Надеюсь, что Гамид не будет игроком одного сезона. Сейчас он идет в хорошую команду, к хорошему тренеру, который, как я понимаю, очень хотел приобрести Гамида. Думаю, он найдет ему место в составе.
Вся шумиха вокруг перехода или не перехода Гамида стандартная. Я думаю, что он крепкий парень в психологическом плане и все поймет правильно», — цитирует Семина Metaratings.ru.
14 июля в «Уфе» подтвердили трансфер Агаларова в «Ахмат».
Ранее генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию об интересе к форварду со стороны португальского клуба «Маритиму».
В сезоне-2021/22 Агаларов забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром РПЛ.
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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